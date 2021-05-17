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Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с тремя машинами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с тремя машинами

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле на востоке Москвы восстановили движение. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в тоннеле восстановили после ДТП с участием трех автомобилей, уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Лефортовском тоннеле столкнулись три машины, одна из них — грузовая. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с тремя машинамиФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Также «ВМ» писала об аварии, которая произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед въездом в Лефортовский тоннель. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. В результате аварии машину такси вынесло на полосу встречного движения.

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