Дептранс Москвы поздравил ГКУ «Организатор перевозок» с 10-летием

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ГКУ «Организатор перевозок» отмечает 10-летие. С юбилеем ведомство поздравил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 мая.

— Каждый день более 1,5 тысячи его сотрудников трудятся ради вашей безопасности и комфорта. Честный проезд, безопасный коммерческий пассажирский транспорт, легальные перевозки, только законная торговля на транспортной инфраструктуре — все это его заслуга, — сообщили в ведомстве.

Обновлено более 80 процентов автопарка, отмечает Telegram-канал департамента.

Ранее сообщалось, что участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК введут на год раньше.

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