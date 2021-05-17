Пенсионерке из Москвы обманом продали БАД на 1,5 миллиона рублей

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Столичная прокуратура утвердила обвинение против жителя Подольска, который обманом продал пенсионерке биологически активные добавки (БАД) за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 мая.

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником несколько раз звонил 87-летней пенсионерке и убеждал ее в необходимости сдать анализ на склонность к инсульту. После того как она согласилась, он пришел к ней домой и якобы взял биологические материалы. Выйдя из квартиры, он выбросил этот пакет в мусорку.

Затем мужчина вновь позвонил женщине и сказал, что в ближайшие дни она может умереть от инсульта. Чтобы этого не произошло, обвиняемый продал ей шесть банок БАД за 1,5 миллиона рублей.

Злоумышленник обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Дело передано в Головинский районный суд, отмечается на сайте столичной прокуратуры.

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