Пенсионерке из Москвы обманом продали БАД на 1,5 миллиона рублей
Столичная прокуратура утвердила обвинение против жителя Подольска, который обманом продал пенсионерке биологически активные добавки (БАД) за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 мая.
По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником несколько раз звонил 87-летней пенсионерке и убеждал ее в необходимости сдать анализ на склонность к инсульту. После того как она согласилась, он пришел к ней домой и якобы взял биологические материалы. Выйдя из квартиры, он выбросил этот пакет в мусорку.
Затем мужчина вновь позвонил женщине и сказал, что в ближайшие дни она может умереть от инсульта. Чтобы этого не произошло, обвиняемый продал ей шесть банок БАД за 1,5 миллиона рублей.
Злоумышленник обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Дело передано в Головинский районный суд, отмечается на сайте столичной прокуратуры.
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