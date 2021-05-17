Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пенсионерке из Москвы обманом продали БАД на 1,5 миллиона рублей
Фото: Вечерняя Москва

Пенсионерке из Москвы обманом продали БАД на 1,5 миллиона рублей

Иван Юминов

Происшествия

Столичная прокуратура утвердила обвинение против жителя Подольска, который обманом продал пенсионерке биологически активные добавки (БАД) за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 мая.

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником несколько раз звонил 87-летней пенсионерке и убеждал ее в необходимости сдать анализ на склонность к инсульту. После того как она согласилась, он пришел к ней домой и якобы взял биологические материалы. Выйдя из квартиры, он выбросил этот пакет в мусорку.

Затем мужчина вновь позвонил женщине и сказал, что в ближайшие дни она может умереть от инсульта. Чтобы этого не произошло, обвиняемый продал ей шесть банок БАД за 1,5 миллиона рублей.

Злоумышленник обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Дело передано в Головинский районный суд, отмечается на сайте столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что охранник магазина выстрелил из сигнального пистолета в ребенка.

Читайте также: Мужчина ударил сотрудника ДПС и натравил на него собаку на юге Москвы

БАДымошенничествопенсионерка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: не забывайте, что пуля — дура

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Все мнения
О проекте