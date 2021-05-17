Ученые рассказали о признаках приближающейся смерти

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Исследования показали, что можно выявить признаки приближающейся смерти. Об этом рассказали ученые Национального института старения, входящего в состав Национального института здоровья США.

В ходе исследования эксперты выяснили, что первыми начинают отказывать органы и системы, однако мозг человека последним «понимает», что вскоре умрет.

Согласно экспериментам, главным признаком скорой смерти является сильная одышка, когда организму не хватает сил, чтобы насытиться кислородом. Кроме того, на приближающуюся смерть может указывать сбой в работе центральной нервной системы. При этом признаке человек становится очень раздражительным и слишком восприимчивым.

Также из признаков ученые выделили такое серьезное психическое расстройство, как депрессия, притупленное внимание и отказ от употребления пищи, а на последней стадии — от воды, пишет Daily Express.

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