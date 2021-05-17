Исследование показало, что ненормированный график убивает сотни тысяч людей в год

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Ненормированный график и продолжительный рабочий день убивают сотни тысяч людей в год. Об этом ученые сообщили в своих исследованиях.

В ходе исследования выяснилось, что в 2016 году 745 тысяч человек умерли от инсульта и других заболеваний сердца из-за долгой и напряженной ежедневной работы.

Люди, работающие 55 и более часов в неделю, повышают свои «шансы» на инсульт на 35 процентов. Риск смерти от проблем с сердцем у таких людей на 17 процентов выше, чем у тех, кто проводит время на рабочем месте от 35 до 40 часов в неделю, сообщает телеканал BBC.

— Действительно, существует проблема переработки, выгорания на работе, и эти состояния могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, вплоть до инфарктов и инсультов. Другое дело, что очень важно выстраивать свой режим работы, и это то, что большинство работающих недооценивает, — заявила врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская.

По словам эксперта, во время работы необходимо делать небольшую разминку, ложиться спать не позднее 23:00 и откладывать все гаджеты перед сном.

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