Движение затруднено на Пресненской набережной в Москве из-за ДТП

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Россия, Москва, Пресненская набережная, 8с1 Карта всех событий

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 мая.

Инцидент произошел в районе Пресненской набережной, дом 8. В результате происшествия занят правый ряд в направлении ТТК, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что поезд сбил человека на Савеловском направлении МЖД.

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