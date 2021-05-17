Жители севера Москвы смогут реализовать преимущественное право на 46 машиномест

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Россия, Москва, Ходынский бульвар, 19 Карта всех событий

Жители одного из домов в Северном административном округе Москвы получат возможность реализовать преимущественное право на 46 парковочных машиномест. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказали в Центре управления городским имуществом.

Как уточнил начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев, в рамках публичного предложения такой возможностью смогут воспользоваться жители дома 19 по Ходынскому бульвару. Машиноместа располагаются рядом с парком «Ходынское поле» и торговым центром, в нескольких минутах от метро, имеется удобный выезд на проезд Березовой Рощи.

Приобретение машиноместа освободит жителей дома от проблем с парковкой и защитит автомобиль от непогоды, указал Алексеев.

Площадь объектов — от 10,4 до 26,7 квадратного метра, стоимость — на 40 процентов ниже рыночной, от 376 тысяч до 966 тысяч руб. Прием заявок на приобретение машиномест осуществляется до 28 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что москвичи смогут подать заявки на покупку парковочных мест по преимущественному праву на некоторых улицах столицы в увеличенный срок.

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