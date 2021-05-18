Экономист оценил вероятность подорожания сахара

Фото: Pixabay

Предпосылок для резкого роста цен на сахар в настоящее время нет, дальнейшая динамика цен будет зависеть от погоды. Об этом рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Вопросы о возможном подорожании сахара возникают в связи с тем, что срок действия соглашения правительства с производителями и торговыми сетями о фиксации цен на сахар истекает 1 июня.

Как отметил Березнюк, имеющиеся механизмы позволяют сдерживать цены на сахар. Речь идет о субсидировании поставок по фиксированным ценам, предложении по импорту с заниженными тарифами.

При этом эксперты отрасли дают благоприятные прогнозы на будущий урожай сахарной свеклы, несмотря на задержки с ее севом из-за погодных условий, рассказал Березнюк. Ожидается, что по результатам сезона урожай составит около шести миллионов тонн — это полностью удовлетворяет внутренний спрос.

Однако многое будет зависеть от дальнейшей погоды, предупредил специалист. Он напомнил о засухе в 2020 году, которая привела к существенному сокращению урожая сельскохозяйственных культур.

— Рано об этом говорить, потому что только заканчивается посевная кампания. Что будет дальше в ключевых регионах – непонятно, особенно я говорю про юг, — рассказал Березнюк в интервью радио Sputnik.

Ранее председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка Петр Шелищ заявил, что в 2022 году можно ожидать резкого скачка цен на сахар.

Читайте также: Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке сахара в России