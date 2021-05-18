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Движение на Пресненской набережной восстановили после аварии
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение на Пресненской набережной восстановили после аварии

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Пресненская набережная, 8с1 Карта всех событий

Движение автотранспорта по Пресненской набережной в направлении Третьего транспортного кольца восстановлено. Об этом в ночь на вторник, 18 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что в районе дома 8 по Пресненской набережной столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате происшествия оказался занят правый ряд в направлении ТТК.

К настоящему времени движение восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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