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Началось благоустройство территории возле станции БКЛ «Мичуринский проспект»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Началось благоустройство территории возле станции БКЛ «Мичуринский проспект»

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, улица Удальцова, 32к1 Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро «Мичуринский проспект».

— В этом году пройдут работы по благоустройству территорий всего около 13 станций метро. В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение: высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Удальцова от дома № 32, корпус 1, до дома № 87. Общая площадь работ составит 3,26 гектара. В рамках благоустройства отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, спрячут «воздушные» провода в кабельную канализацию, организуют небольшие пространства для кратковременного отдыха.

В зоне благоустройства заменят на современные четыре остановочных павильона, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов дополнительно организуют три наземных пешеходных перехода, установят новые опоры освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением. Особое внимание уделят озеленению территории: планируется высадить более 40 деревьев и 155 кустарников, разбить более 20 тысяч квадратных метров газона, в том числе 375 «квадратов» цветников.

Видео: Комплекс городского хозяйства

Новой точкой притяжения для жителей района станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. Здесь обустроят цветники и установят арт-объект «Птицы», который станет напоминанием о ценности городской экосистемы и важности бережного отношения к природе.

Все работы планируется завершить во второй половине этого года.

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Петр БирюковБКЛблагоустройство
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