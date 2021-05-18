В кабмине согласовали порядок отправки пьяных в вытрезвители

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Порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции прошел согласование в Министерстве здравоохранения. Об этом во вторник, 18 мая, рассказали в Министерстве внутренних дел, где разработали документ.

Как уточнили в МВД, 14 апреля порядок помещения пьяных в вытрезвители был направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ. Документ вступит в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

В соответствии с данным порядком, сотрудники полиции будут забирать нетрезвых россиян с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. В вытрезвители будут направлять всех появившихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав РФ объяснил, каких граждан будут доставлять в вытрезвители.

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