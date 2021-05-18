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Детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш» подготовили мастер-классы для подростков
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш» подготовили мастер-классы для подростков

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42Карта всех событий

Детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш» проведут мастер-классы для подростков от 14 лет в рамках проекта «Навыки будущего».

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин сообщил, что до конца 2021 года в рамках проекта «Навыки будущего» предусмотрено свыше 600 мероприятий, в том числе тренинги, деловые игры, воркшопы, хакатоны.

— Теперь к числу спикеров и экспертов проекта присоединились и преподаватели детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Они проведут занятия на такие темы, как создание прототипов для печати на 3D-принтере, 3D-сканирование, 2D-скетчинг, наноматериалы, умный дом, сборка солнечной батареи, — сказал глава департамента.

Продолжительность каждого занятия составит один час. Проводить мероприятия будут на трех площадках. Подробное расписание занятий можно найти на сайте детских технопарков города.

Кроме того, проект «Навыки будущего» продолжит проводить встречи в формате открытого диалога с успешными людьми. Поучаствовать в них смогут все, кто заинтересован в личностном и профессиональном развитии, интересуется трендами и инновациями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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