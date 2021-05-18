Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака, у которых выходят самые крепкие браки

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Победитель «Битвы экстрасенсов» астролог Мехди Эбрагими Вафа составил топ знаков зодиака, для которых семья — высшая ценность и призвание.

Пятое место в списке заняли люди, рожденные под знаком Стрельца. Представители этого знака нуждаются в браке и хорошо с ним справляются, несмотря на их свободолюбие. Это очень преданные люди, их брак может распасться только если они «поспешили» с выбором. Во всех остальных случаях, представителей этого знака зодиака можно назвать хорошими партнерами.

Девы могут долго не решаться на брак. Но они смогут стать прекрасными супругами, если осознают, что брак им необходим. Они не склонны растворяться в партнере, но поддерживать семейные узы будут однозначно. Представителей этого знака ждут крепкие браки.

Почетное третье место в топе астролога заняли Львы. Их темперамент, кажется, делает их «неудобными» для брака, но представители этого знака семейственны по своей природе. Семья для Львов – предмет гордости. Они будут беречь отношения и вкладываться в них.

Близнецы умеют подобрать ключики ко всем дверям, в браке представители этого знака чувствуют себя отлично. Они умеют брать на себя ответственность и достойно справляются с семейными неурядицами, это их отличительная черта. Отношения будут крепкими, если Близнецы выбрали себе партнера осознанно.

Главное в браке – это умение балансировать, и кому как не Весам об этом знать. Люди, рожденные под этим знаком, благодаря этой отличительной черте способны избегать острых ситуаций в отношениях. Они умеют сохранять холодный ум в тяжелые моменты, что помогает им поддерживать крепкие отношения в семье, сообщает издание Starhit.

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