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Москвичи выберут имя теленку зебу из «Городской фермы» на ВДНХ
Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичи выберут имя теленку зебу из «Городской фермы» на ВДНХ

Анастасия Колоскова

Город

Москвичам предлагают выбрать имя теленку, родившемуся в семействе коров редкой породы зебу в семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ. Предложить свой вариант можно в официальном Instagram-аккаунте выставки под соответствующим постом.

20 мая «Городская ферма» выберет четыре варианта, а на следующий день проведет полуфинал и финал в виде онлайн-опроса в социальной сети. Имя, ставшее победителем, объявят 22 мая.

Девочка коричневого окраса родилась утром 9 мая у коровы Тигры и быка Барона. Теленка весом 20 килограммов приняла профессиональная команда зоологов.

В настоящий момент малышка проживает с мамой в отдельном вольере в хлеву. Она пока много спит, пьет молоко и ходит. По словам специалистов, она обладает спокойным и доброжелательным характером.

Познакомиться с новой обитательницей «Городской фермы» могут все желающие ежедневно с 10:30 до 20:00 (кроме последнего понедельника месяца).

Ранее сообщалось, что ВДНХ откроет летний сезон концертов.

Читайте также: Весенний велофестиваль в Москве перенесли из-за эпидемиологической ситуации

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