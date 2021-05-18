В ВПК назвали стоимость строительства нового российского авианосца

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В России на строительство нового авианосца может быть потрачено около 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов во вторник, 18 мая.

— Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей, — сказал он.

По мнению специалиста, это цифра может меняться. Так, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70-80 тысяч тонн. А при создании таких масштабных кораблей есть вероятность получить удорожание по мере строительства.

Все эти риски, по словам Владимира Поспелова, должны быть учтены еще на этапе планирования. Специалисты могут ошибиться на 10-20 процентов, но они не могут ошибаться в разы — это может привести к долгострою.

Военный эксперт добавил, что российский авианосец должен быть дешевле, но и меньше, чем американские, передает РИА Новости.

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