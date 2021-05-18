Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В ВПК назвали стоимость строительства нового российского авианосца
Фото: youtube.com / Телеканал Звезда

В ВПК назвали стоимость строительства нового российского авианосца

Виктория Родимкина

Армия

В России на строительство нового авианосца может быть потрачено около 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов во вторник, 18 мая.

— Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей, — сказал он.

По мнению специалиста, это цифра может меняться. Так, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70-80 тысяч тонн. А при создании таких масштабных кораблей есть вероятность получить удорожание по мере строительства.

Все эти риски, по словам Владимира Поспелова, должны быть учтены еще на этапе планирования. Специалисты могут ошибиться на 10-20 процентов, но они не могут ошибаться в разы — это может привести к долгострою.

Военный эксперт добавил, что российский авианосец должен быть дешевле, но и меньше, чем американские, передает РИА Новости.

Читайте также: СМИ узнали о секретной армии США из 60 тысяч человек

авианосецстоимостьвооружение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Все мнения
О проекте