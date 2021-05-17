СМИ узнали о секретной армии США из 60 тысяч человек

Фото: flickr.com / U.S. Army / Sgt. Jordan Trent

За последние десять лет Пентагон создал секретную армию, которая насчитывает около 60 тысяч человек. Об этом сообщило издание Newsweek.

Отмечается, что численность тайной армии в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ. Секретные военные работают внутри страны и за границей. Они выполняют задачи в военной форме или под видом гражданских.

По данным СМИ, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят свыше 900 миллионов долларов. Силы специального назначения армии Штатов составляют более половины всего состава секретных войск. Они занимаются преследованием террористов в зонах боевых действий. Кибербойцы составляют самую новую и быстрорастущую группу секретной армии.

В издании подчеркнули, что тайная армия также необходима Вашингтону для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.

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