СМИ узнали о секретной армии США из 60 тысяч человек
За последние десять лет Пентагон создал секретную армию, которая насчитывает около 60 тысяч человек. Об этом сообщило издание Newsweek.
Отмечается, что численность тайной армии в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ. Секретные военные работают внутри страны и за границей. Они выполняют задачи в военной форме или под видом гражданских.
По данным СМИ, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят свыше 900 миллионов долларов. Силы специального назначения армии Штатов составляют более половины всего состава секретных войск. Они занимаются преследованием террористов в зонах боевых действий. Кибербойцы составляют самую новую и быстрорастущую группу секретной армии.
В издании подчеркнули, что тайная армия также необходима Вашингтону для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.
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