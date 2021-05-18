Профессионализм, ответственность и качество: как работает пансионат «Никольский парк»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Пансионат «Никольский парк» — одно из уникальных учреждений Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Пансионат открыл свои двери в январе 2009 года и служит для медико-социальной реабилитации ветеранов войны и труда, граждан, внесших особый вклад в развитие города Москвы. Директор пансионата Альберт Юсупов рассказал, как устроен «Никольский парк» и какие услуги доступны отдыхающим.

— Альберт Рафаилович, расскажите о пансионате «Никольский парк», в чем его отличительные особенности или уникальность?

— В «Никольский парк» москвичи приезжают на 21 день. Именно на такой период рассчитана оздоровительная программа. Само учреждение построено по индивидуальному проекту: с комфортабельными номерами, библиотекой, киноконцертным залом, рестораном, кафетерием, медицинским оздоровительным центром с бассейном и сауной, зонами отдыха, охраняемой благоустроенной территорией, расположенной в живописном и экологически чистом районе Зеленограда. Пансионат окружен лесопарковой зоной, рядом находятся Никольский пруд, православный храм Святителя Николая Мирликийского. Это место с особой энергетикой!

Если говорить об убранстве учреждения, то нельзя не отметить более 200 авторских работ Сергея Андрияки, которые украшают номера, холлы и другие помещения.

Уникальность нашего учреждения заключается в особенном подходе к пациентам. Для каждого гостя составляется индивидуальная программа реабилитации.

— Какие социальные услуги предоставляет пансионат?

— Наши гости могут отдохнуть, пройти медико-социальную реабилитацию и получить социальное обслуживание в стационарной форме. Москвичи живут в комфортабельных номерах со всеми удобствами, им назначают диетическое питание, массажи, различные физиопроцедуры, в том числе галотерапию в соляной пещере. Проживающие могут посещать занятия лечебной гимнастикой, скандинавской ходьбой, бассейн, групповые терапии или личные консультации у психологов. За то время, пока ветераны находятся у нас, им помогут восстановить и укрепить здоровье.

Большое внимание уделяется и досугу. Мы проводим концерты, музыкальные гостиные, литературные вечера. Одним из последних таких мероприятий было торжество к 9 Мая — его подготовили творческие коллективы из Зеленограда. До пандемии ездили на экскурсии.

— Кто чаще всего становится гостем пансионата? Есть ли среди пациентов ветераны?

— Основными нашими гостями и являются ветераны. В пансионате ежегодно отдыхают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны войн и труда, заслуженные деятели, Герои Социалистического Труда, Герои России, Герои Труда, внесшие особый вклад в развитие Москвы.

— Как сотрудники пансионата заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны?

— Проявлять заботу о ветеранах стараемся на всех этапах их пребывания в нашем пансионате, начиная с организации заезда. Комфортабельный автобус перевозит гостей от станции метро «Тушинская» в сопровождении наших медработников.

В учреждении большое внимание уделяется безопасности — как противопожарной, так и противоэпидемической. Для этого в прошлом году мы обновили систему видеонаблюдения, установили новые противопожарные датчики, систему контроля и управления доступом (СКУД), оснастили пансионат всем необходимым для профилактики распространения коронавируса.

Все наши специалисты знают специфику проведения лечебно-оздоровительных процедур, наблюдения и ухода за людьми пожилого возраста. Они ежегодно проходят курсы повышения квалификации.

Процесс реабилитации и оздоровления включает множество составляющих, кроме основной — медицинской: это и социально-реабилитационная помощь, и правильное питание, и интересный досуг.

Профессионализм, высокая ответственность и доброжелательность каждого сотрудника сопровождают гостей во время проживания у нас. Благодаря этому они не только укрепляют здоровье, но и получают большой запас энергии для дальнейшей активной жизни.

— Как организуется работа с гостями пансионата?

— Как уже говорилось, заезд в нашем пансионате длится три недели. Все это время отдыхающие живут в комфортных условиях, обеспечены диетическим питанием, проходят реабилитацию. Концерты для наших ветеранов дают артисты Большого театра и городские творческие коллективы.

Все работающие у нас лечащие врачи имеют специализацию по гериатрии и лично ведут каждого пациента по индивидуально составленной программе.

Если говорить о нововведениях: сегодня наши гости могут стать участниками проекта «Московское долголетие» во время отдыха в пансионате. Сотрудники «Никольского парка» помогают подобрать направление (это может быть и скандинавская ходьба, и рисование, и ЛФК), при этом учитывают возможности здоровья ветерана. А после выписки с пенсионером связывается сотрудник «Московского долголетия» по месту жительства и предлагает записаться на занятия ближе к дому.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— По вашему мнению, что самое важное в работе в пансионате?

— Успех нашего учреждения зависит от каждого сотрудника. Главное — ответственность, профессионализм, готовность оказать максимальную поддержку и заботу, подходить к работе с душой.

Мы гордимся, что трудимся во имя здоровья достойнейших людей, которые героически отстояли нашу страну во время войны и много лет верно служили Отечеству!

Наш девиз: «Профессионализм, ответственность и качество».

— Какие истории вам запомнились больше всего?

— С каждым годом в столице становится все больше долгожителей, в том числе столетних юбиляров. Геронтологи называют их физиологической элитой общества и подчеркивают, что залогом долголетия являются оптимистичный взгляд на жизнь и доброта.

В августе прошлого года в пансионате 100-летний юбилей праздновала жительница Зеленограда Татьяна Александровна Макаренко, отдыхавшая у нас. Всю свою жизнь она посвятила медицине: в годы войны была санитаркой, потом работала врачом-стоматологом на московском заводе. Татьяне Александровне вручили подарки, цветы и праздничный торт. В ответ ветеран прочитала трогательные стихи.

Еще одному нашему отдыхающему в этом году исполнится 100 лет. Евсей Яковлевич Рудинский в годы Великой Отечественной войны был штурманом экипажа бомбардировщика. Недавно мы с ним встретились на церемонии вручения Национальной премии «Память народа: во имя мира», где организаторы показали документальный фильм о ветеране и вручили ему памятный подарок. В своем почтенном возрасте Евсей Яковлевич продолжает вести активный образ жизни. Он является чемпионом по игре в бильярд и непобедимым соперником для всех гостей «Никольского парка». Мы очень надеемся, что свой 100-летний юбилей Евсей Яковлевич будет отмечать у нас в пансионате.

— Что говорят сами отдыхающие о пансионате?

— Наши ветераны очень благодарные и отзывчивые люди. Приятно слышать искреннюю благодарность в адрес персонала пансионата «Никольский парк» — от руководства и медработников до библиотекаря и сотрудников столовой. Москвичи отмечают высокий профессионализм и квалификацию специалистов, ценят заботу о них, благодарят за то, что даже в непростое время пансионат находит возможность принять гостей и организовать безопасные условия для реабилитации.

Людмила Николаевна Саницкая, в прошлом медик, после отдыха в пансионате оставила на память такие строки:

А этот дом, наш терем горделивый,

Так ласков к нам, состарившимся детям,

Что как же здесь не молодеть, не верить,

Не просыпаться юным и счастливым!

Каждый отзыв, даже критический, очень ценен для нас. Благодарности заряжают энергией и мотивируют коллектив, а рекомендации дают идеи для прогрессивных изменений.

— В этом году сотрудники системы соцзащиты отмечают 30-летний юбилей. Что, по вашему мнению, главное в социальной работе? Что изменилось за последние годы?

— Главная миссия и задача системы социальной защиты — забота о людях, помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается. Конечно, в нашем деле невозможно работать без призвания, умения сострадать, без доброты и уважения к людям. Развитый эмоциональный интеллект — основа нашей профессии.

30 лет — это немалый срок как для человека, так и для целой системы. Соцзащита сделала огромный скачок за эти годы, а профессия социального работника стала одной из самых востребованных и престижных.

Это время, наполненное интересными и важными событиями, трудностями и ежедневными успехами, серьезными достижениями и победами.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег с юбилеем системы соцзащиты и искренне желаю всем нам здоровья, новых интересных проектов, успехов во всех начинаниях, вдохновения и оптимизма!

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