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Назван способ спасти мобильный телефон при перегреве
Фото: pixabay.com

Назван способ спасти мобильный телефон при перегреве

Евгения Владимирова

Технологии

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что делать при перегреве телефона. Эксперт не советует охлаждать телефон самостоятельно.

По словам специалиста, охлаждать гаджет самостоятельно нельзя, это может лишь навредить смартфону.

— Лучше спрячьте гаджет в прохладное место, снимите чехол и позвольте ему самостоятельно остыть. Выключите все ненужные приложения и отключите мобильный интернет. На всякий случай просканируйте гаджет антивирусом: перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного ПО, — объяснил Кувиков.

Специалист предупредил, что некоторые виды аккумуляторов под воздействием высоких температур могут загореться даже в кармане. Он также отметил, что современные гаджеты перед выпуском тщательно тестируются на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары. Некоторые устройства имеют функцию автоматического выключения при высоком уровне температуры аккумулятора, передает РИА Новости.

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