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Нарышкин допустил, что за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нарышкин допустил, что за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США

Виктория Родимкина

Внешняя политика

За хакерской атакой на американскую компанию SolarWinds, которая произошла в прошлом году, могут стоять спецслужбы США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник, 18 мая.

— Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена этими американскими агентствами или одним из них. Но тем не менее повторяю, тактика похожа, — сказал он в интервью BBC.

Сергей Нарышкин отметил, что обвинения в причастности к хакерской атаке можно воспринимать как лестную оценку. Он также уточнил, что никаких доказательств причастности к случившемуся СВР никто не предоставил.

Напомним, в декабре прошлого года компания SolarWinds подверглась атаке хакеров. В начале этого года США заявили, что за взломом может стоять Россия. Москва отвергает какую-либо причастность к случившемуся.

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Сергей Нарышкинвоенная разведкаСША
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