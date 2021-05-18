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Москвичи озвучили идеи по улучшению городских общественных пространств
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичи озвучили идеи по улучшению городских общественных пространств

Виктория Родимкина

Город

В Москве завершился очередной этап обсуждений в рамках программы «Соучаствующее проектирование», которая позволяет горожанам принять участие в формировании общественных пространств.

В рамках проекта москвичи вместе с профессиональными архитекторами обсудили развитие 17 дворов и трех общественных пространств в десяти округах столицы. Во встречах поучаствовали сотни москвичей разных возрастов.

Финальный этап обсуждений пройдет в июне. Самыми популярными идеями от жителей столицы стали обновление и установка детских и игровых площадок, дополнительное озеленение, обновление и установка спортивных тренажеров и спортивных площадок, размещение площадок для выгула и дрессировки собак.

Помимо этого, горожане предлагали расширить существующие спортивные площадки и воркаут-зоны, организовать площадки для спортивных игр и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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городская инфраструктураблагоустройствомосквичи
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