Грабитель сорвал с шеи москвички золотую цепочку в центре столицы

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Россия, Москва, улица Знаменка, 8/13 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный напал на москвичку и похитил у нее драгоценности. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 17 мая рядом с домом 8/13 на улице Знаменке. Жительница столицы прогуливалась по городу. В какой-то момент к ней подбежал злоумышленник и сорвал с ее шеи цепочку с кулоном.

По словам потерпевшей, ей нанесен материальный ущерб на сумму более 90 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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