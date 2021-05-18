«Ломились в дверь»: Кличко рассказал, что в подъезд его дома ворвались вооруженные люди

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что утром 18 мая в подъезд его дома ворвались вооруженные люди, они пришли с обыском в квартиру на два этажа ниже.

По словам мэра, каждое утро он ходит в спортзал на тренировки, поэтому не стал свидетелем случившегося. Однако ему стало известно, что «вооруженные люди ломились в дверь его квартиры».

— Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь. В 7:30 я был уже в спортзале, дверь была закрыта, никого нет. Они постояли-постояли и уже пошли дальше, — сказал Кличко в эфире телеканала «Украина24».

Мэр Киева сообщил, что он готов сотрудничать с правоохранителями. Он рассказал, что в квартире двумя этажами ниже живут бывшие работники оперного театра.

— Там, сказали, сдают квартиру, и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ, — добавил Виталий Кличко.

В пресс-службе Киевской прокуратуры рассказали, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации по делу о хищении крупной суммы.

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