«Ломились в дверь»: Кличко рассказал, что в подъезд его дома ворвались вооруженные люди
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что утром 18 мая в подъезд его дома ворвались вооруженные люди, они пришли с обыском в квартиру на два этажа ниже.
По словам мэра, каждое утро он ходит в спортзал на тренировки, поэтому не стал свидетелем случившегося. Однако ему стало известно, что «вооруженные люди ломились в дверь его квартиры».
— Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь. В 7:30 я был уже в спортзале, дверь была закрыта, никого нет. Они постояли-постояли и уже пошли дальше, — сказал Кличко в эфире телеканала «Украина24».
Мэр Киева сообщил, что он готов сотрудничать с правоохранителями. Он рассказал, что в квартире двумя этажами ниже живут бывшие работники оперного театра.
— Там, сказали, сдают квартиру, и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ, — добавил Виталий Кличко.
В пресс-службе Киевской прокуратуры рассказали, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации по делу о хищении крупной суммы.
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