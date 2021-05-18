Новый комплекс Третьяковской галереи планируют ввести в Москве в конце 2023 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Кадашёвская набережная Карта всех событий

Новый музейный комплекс Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной планируют ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 18 мая.

— В настоящее время на здании музейного комплекса ведутся фасадные работы, остекление, устройство наружных инженерных коммуникаций. Обновленная проектная документация с учетом уточненных конструктивных и технологических решений, а также требований по пожарной безопасности в ближайшее время пройдет государственную экспертизу, — рассказал руководитель ведомства.

Общая площадь нового комплекса составит около 35 тысяч квадратных метров, приводит слова Сергея Левкина агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что создание музейного городка на территории Пушкинского музея завершится к 2027 году.

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