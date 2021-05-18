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Столичные ветеринары объяснили, как держать в форме домашних любимцев
Фото: Pixabay

Столичные ветеринары объяснили, как держать в форме домашних любимцев

Анастасия Колоскова

Животные

Правильно подобранное питание позволит домашним животным сохранить здоровье и хорошую форму, тогда какнесбалансированный рацион у питомца может привести к проблемам с пищеварением и появлению брюшка. Об этом рассказали специалисты столичной ветеринарной службы.

Ветеринары объяснили, что полноценное питание должно включать белки, углеводы, аминокислоты, жирные кислоты, липиды, а также минеральные вещества и витамины. Их количество зависит от породы, массы животного и его физиологического состояния. Понять о том, что питомец получает необходимое количество питательных веществ, можно по его средней упитанности и активности.

Эксперты убеждены, что все необходимое для животного содержат промышленный корм из зоомагазинов. В этом случае нет необходимости рассчитывать количество каждого полезного вещества. Однако ветеринары не советуют покупать корм на развес, не узнавдату его изготовления и срок годности. Также они выступают против совмещения промышленного корма и натуральной еды.

Владельцы собак и кошек, которые решают кормить питомца со стола должны помнить несколько важных правил. Во-первых, рацион животного должен на две трети состоять из мяса и продуктов животного происхождения, а еще на треть — из растительной пищи. Также в меню важно включать субпродукты: печень, желудок, сердце, легкие или почки.

Домашним животным можно давать сырые яйца, тертый сыр и творог, а из круп — рис, овес, пшеницу, манку, пшено и гречку. Дополнить рацион можно овощами и фруктами.

Специалисты предупреждают, что нежелательно кормить питомцев молоком, бараниной, свининой, сырой речной рыбой, а также солеными и острыми продуктами.

Категорически запрещены питомцам шоколад, конфеты печенье.

Ранее эксперты образовательного портала для любителей домашних питомцев рассказали, какие цвета видят собаки.

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