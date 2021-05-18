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Еще 2364 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 2364 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса за минувшие сутки вылечились еще 2364 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале во вторник, 18 мая.

Число людей, вылечившихся от COVID-19 в столице, увеличилось до 1 030 199. За минувшие сутки в городе подтвердили 2430 новых случаев, госпитализированы 1167 человек. Скончались за последние 24 часа 59 пациентов.

Еще 2364 человека вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

Всего в Москве выявили 1 143 100 случаев коронавируса, число летальных случаев достигло 19 358.

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