Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосских островах
Фото: Ministerio del Ambiente y Agua

Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосских островах

Анастасия Колоскова

В мире

На Галапагосских островах обрушилось скальное образование Арка Дарвина, которое было одним из главных символов архипелага. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Эквадора, уточнив, что обрушение произошло по естественным причинам.

— Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении Арки Дарвина — привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. (Обрушение) стало следствием естественной эрозии, — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

По данным местных СМИ, свидетелями процесса обрушения могли стать члены экипажа судна Pikaia. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Судя по фотографии, которую опубликовало министерство, свод арки рухнул над морем. Теперь на острове возвышаются два каменных столба.

Естественное каменное образование, получившее название Арка Дарвина, могло когда-то быть частью острова Дарвина. Это место относят к числу лучших на планете для дайвинга и наблюдения за акулами и другими видами морских обитателей.

Читайте также: Парижский Disneyland вновь начнет принимать посетителей 17 июня

обрушенияостроваТихий океан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте