Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосских островах

Фото: Ministerio del Ambiente y Agua

На Галапагосских островах обрушилось скальное образование Арка Дарвина, которое было одним из главных символов архипелага. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Эквадора, уточнив, что обрушение произошло по естественным причинам.

— Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении Арки Дарвина — привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. (Обрушение) стало следствием естественной эрозии, — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

По данным местных СМИ, свидетелями процесса обрушения могли стать члены экипажа судна Pikaia. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Судя по фотографии, которую опубликовало министерство, свод арки рухнул над морем. Теперь на острове возвышаются два каменных столба.

Естественное каменное образование, получившее название Арка Дарвина, могло когда-то быть частью острова Дарвина. Это место относят к числу лучших на планете для дайвинга и наблюдения за акулами и другими видами морских обитателей.

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