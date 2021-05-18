Детский психолог объяснила, помогают ли антистресс-игрушки вернуть спокойствие

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Особую популярность и востребованность давно имеют антистресс-игрушки. Современных людей ими не удивишь. На прилавках в магазинах можно отыскать различные варианты подобных «успокоительных средств» — от подушек до пишущих ручек. В последнее время модными стали так называемые симпл-димплы, или поп-иты.

Они напоминают всем известные шарики, которые схлопываются под нажатием. Действительно ли подобные средства оказывают помощь в борьбе со стрессом, рассказала детский психолог Юлия Холодова.

— Такие игрушки в той или иной форме существовали всегда. Мне кажется, они пользуются популярностью у детей не столько потому, что снижают стресс, сколько потому, что они яркие и привлекательные, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, у этих «антистрессов» есть эффект развития мелкой моторики, что гораздо лучше, чем когда ребенок сидит, играя в смартфоне. Она также добавила, что когда младший член семьи нервничает, то желательно учить его справляться с данным стрессом, отмечает «Радио 1».

При этом она добавила, что есть один момент, при котором данные игрушки будут полезными. Например, когда школьнику нужно справиться с каким-то волнительным событием, например, экзаменом. Уровень тревоги, как объяснила психолог, снижается благодаря переключению внимания на другую деятельность.

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