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Детский технопарк с кампусом на 500 человек появится в Долгопрудном
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Детский технопарк с кампусом на 500 человек появится в Долгопрудном

Иван Юминов

Образование

Новый детский технопарк с кампусом появится в Долгопрудном. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области во вторник, 18 мая.

— На территории школы-интерната имени П. Л. Капицы появится современный образовательный комплекс с учебным полигоном, лабораториями, кампусом и новым зданием начальной школы. Проектное решение поддержано рабочей группой Архкомиссии Московской области, — рассказали в ведомстве.

Проект состоит из трех частей — здания технопарка высотой в четыре этажа, жилого кампуса и корпуса с начальными классами школы. В технопарке обустроят полигон для испытания изделий в области неживой природы, коворкинг, а также планетарий. Всего он рассчитан примерно на 500 человек.

В основе этого проекта лежит стремление создать учебное пространство, которое сможет мотивировать и вдохновить на достижения и работу в команде, приводит слова главного архитектора области Александра Кузьмина агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш» подготовили мастер-классы для подростков.

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