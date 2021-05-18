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Центр стрит-арта под открытым небом появится на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Центр стрит-арта под открытым небом появится на востоке Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Галерея под открытым небом «Графит» появится на востоке города этим летом. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 18 мая.

— Такие арт-проекты интегрируются в городскую среду, делают ее разнообразнее и живее. Уверен, что благодаря этой инициативе мы получим примеры, которые воспитывают вкус, поддерживают широту взглядов, разнообразие мыслей и позиций, — отметил архитектор.

Проект должен популяризовать современное уличное искусство и сформировать позитивный образ района. Галерее удалось собрать вместе признанных мастеров, работы которых можно встретить по всему миру.

Галерея станет частью проекта реновации квартала около метро «Шоссе Энтузиастов». Московский электродный завод превратят в креативный квартал «Графит».

Ранее сообщалось, что два здания на севере Москвы превратят в офисный центр после реконструкции.

Читайте также: Московские Бэнкси: зачем столице нужны граффити и почему это прибыльное искусство

граффитипроектСергей Кузнецов
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