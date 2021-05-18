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Музей-заповедник «Царицыно» проведет цикл лекций «Керамика. Как это сделано»
Фото: Анна Быкова

Музей-заповедник «Царицыно» проведет цикл лекций «Керамика. Как это сделано»

Ольга Маркова

Культура

Музей-заповедник «Царицыно» до 27 августа приглашает москвичей и гостей столицы послушать цикл лекций «Керамика. Как это сделано».

Посетители музея узнают о техниках и видах керамики, а также о важнейших отечественных художественно-производственных школах. Своими знаниями с ними поделятся специалисты музея, художники и технологи.

Открытие керамики стало поворотной точкой в эволюции человека. В собрании музея коллекция художественной керамики занимает значимое место.

Темы лекций разнообразны: «Шамот и каменная масса», «Фаянс, полуфаянс, фарфор», «Декорирование: глазури, ангобы, пигменты», «Московская и Ленинградская художественно-производственные школы» и другие.

Лекции проходят в зале Arzamas Большого дворца по расписанию, сообщается на сайте музея.

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