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Новая Третьяковка пригласила горожан на концерт «Новый мир»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Новая Третьяковка пригласила горожан на концерт «Новый мир»

Ольга Маркова

Культура

Третьяковская галерея и Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 21 мая представляют концерт в рамках выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» в Третьяковской галерее.

Концерт «Новый мир» Карла Марии фон Вебера посвящен основоположнику немецкой романтической оперы, чья дирижерская палочка стала одним из экспонатов выставки.

Опера Вебера «Вольный стрелок», поставленная в 1821 году в Берлине, стала образцом для его последователей. В год 200-летия премьеры шедевр композитора возвращается в Москву: премьера пройдет на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в июне. А на концерте слушателям представят фрагменты оперы и инструментальных сочинений Карла Марии фон Вебера.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте галереи.

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