Российские врачи рассказали, как прием парацетамола влияет на выработку антител

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Жаропонижающие препараты не оказывают негативное влияние на выработку антител после вакцинации от COVID-19. Об этом российские врачи заявили в беседе с «Вечерней Москвой». Таким образом они прокомментировали исследования, проведенные медицинской школой Университета Дьюка в США.

— Парацетамол не влияет на формирование иммунитета — это бред какой-то. Например, в Англии пациенты принимают его от побочных эффектов в течение двух дней после вакцинации. У них же все равно вырабатываются антитела, — прокомментировал иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

С его точкой зрения согласилась и врач-иммунолог «Европейского центра вакцинации» Зоя Скорпилева. По ее словам, прием парацетамола несовместим только с алкоголем. Также большой дозировка данного препарата опасно для печени. Во всех остальных случаях жаропонижающее безвредно.

— Кто вам сказал, что после вакцинации запрещено принимать парацетамол? Сейчас вакцина находится на третьем этапе клинических исследований и тестируется на совместимость с различными препаратами. Об опасности парацетамола нет никакой информации. Жаропонижающие и противовоспалительные принимать можно, — заверила врач.

Препаратов, препятствующих выработке антител после вакцинации, по словам Костинова, практически не существует. Среди них лишь некоторые средства, которые принимают люди с онкологией и аутоиммунными заболеваниями.

— Влияют иммунодепрессанты, цитостатики, лучевая терапия, полихимиотерапия. Остальные препараты не оказывают никого действия. Всем известно, что не влияют ни антибиотики, ни гормоны, — объяснил специалист.

После вакцинации отменяются лишь некоторые препараты, использующиеся для лечения тяжелых заболеваний, подтвердила Скорпилева. Она напомнила, что после прививки необходимо соблюдать охранительный режим в течение суток и не употреблять алкоголь.

Ранее «Известия» о ссылкой на ученых из медицинской школы Университета Дьюка в США сообщили, что прием жаропонижающих может негативно влиять на формирование иммунитета после вакцинации.

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