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Анастасия Ракова: Большинство выпускников предпрофклассоввыбирают профильные предметы на ЕГЭ
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Анастасия Ракова: Большинство выпускников предпрофклассоввыбирают профильные предметы на ЕГЭ

Иван Юминов

Город

Большинство выпускников предпрофессиональных классов в школах города в этом году выбрали для сдачи ЕГЭ профильные предметы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 18 мая.

— Например, 95 процентов обучающихся IT-классов выбрали профильную математику, и 84 процента — информатику. Очень важно, что город дает возможность еще в школе познакомиться с будущей профессией и создает необходимые условия для развития детей, — рассказала заммэра.

Всего в различных предпрофессиональных классах в столице обучаются более 45 тысяч детей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что почти 90 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве.

Читайте также: Москва готова: как пройдет сдача ЕГЭ и ГИА в столице в 2021 году

Анастасия РаковашкольникиЕГЭ
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