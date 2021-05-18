Анастасия Ракова: Большинство выпускников предпрофклассоввыбирают профильные предметы на ЕГЭ

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Большинство выпускников предпрофессиональных классов в школах города в этом году выбрали для сдачи ЕГЭ профильные предметы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 18 мая.

— Например, 95 процентов обучающихся IT-классов выбрали профильную математику, и 84 процента — информатику. Очень важно, что город дает возможность еще в школе познакомиться с будущей профессией и создает необходимые условия для развития детей, — рассказала заммэра.

Всего в различных предпрофессиональных классах в столице обучаются более 45 тысяч детей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что почти 90 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве.

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