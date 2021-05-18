«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы
В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России во вторник, 18 мая.
Уточняется, что предупреждение о грозе в городе будет действовать 19 и 20 мая. Так, с 21:00 19 мая до 9 часов вечера 20 мая ожидается гроза.
Помимо этого, в среду с 10:00 до 21:00 в Москве будет действовать предупреждение о ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
Также в столице до 17:00 18 мая будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.
Ранее сообщалось, что в Москве побит рекорд жары конца XIX века.
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