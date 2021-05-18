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Офтальмолог рассказала о вреде солнцезащитных очков
Фото: pixabay.com

Офтальмолог рассказала о вреде солнцезащитных очков

Анастасия Колоскова

Здоровье

Использование солнцезащитных очков ненадлежащего качества может негативно отразиться на здоровье глаз. Об этом рассказала офтальмолог Татьяна Шилова.

— Линза очковая, которую мы носим в яркие солнечные дни, должна иметь покрытие, которое защищает от ультрафиолетовых лучей, и если это покрытие или некачественное, или отсутствует полностью, а линза при этом имеет темный цвет, в этом случае очки могут быть вредными, потому что темная линза уменьшает световой поток, который попадает внутрь глаза, под темной линзой зрачок расширяется, и если эта линза, не имеющая ультрафиолетовой защиты, находится перед глазом, то в этом излучении ультрафиолетовом есть та компонента, которая может вредно действовать на роговицу нашего глаза, на хрусталик, на сетчатку, — цитирует эксперта «Звезда».

Она отметила, что ношение подобных очков провоцирует ожоги, дистрофические изменения сетчатки, а также раннее появление катаракты и может повредить ростковый слой роговицы.

При этом офтальмолог подчеркнула, что качественные солнцезащитные очки действительно полезны при защите глаз. Линзы в них должны иметь защитные фильтры. Шилова порекомендовала остановить выбор на коричневых или серых очках. По ее словам, маркировка UV400 на дужках является гарантией того, что очки с пластиковыми линзами полноценно защитят орган зрения от ультрафиолетовых лучей.

Ранее были названы три неочевидных риска для организма в жару.

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