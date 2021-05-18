ДТП с участием такси и трамвая произошло на Живописной улице

Фото: Анна Быкова

Живописной улице, 3 Карта всех событий

Автомобиль такси столкнулся с трамваем вблизи дома 3 на Живописной улице. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель такси столкнулась с трамваем при выезде с прилегающей дороги. В пресс-службе ведомства уточнили, что женщине потребовалась медицинская помощь. Среди пассажиров трамвая пострадавших нет.

Видео: Telegram-канал «Москва на дорогах»

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее «ВМ» писала о похожем случае. Трамвай сошел с рельсов на северо-западе столицы.

Читайте также: Упавшие деревья заблокировали трамвайные пути на нескольких улицах Москвы