ДТП с участием такси и трамвая произошло на Живописной улице
Живописной улице, 3Карта всех событий
Автомобиль такси столкнулся с трамваем вблизи дома 3 на Живописной улице. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель такси столкнулась с трамваем при выезде с прилегающей дороги. В пресс-службе ведомства уточнили, что женщине потребовалась медицинская помощь. Среди пассажиров трамвая пострадавших нет.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее «ВМ» писала о похожем случае. Трамвай сошел с рельсов на северо-западе столицы.
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