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«Полный абсурд»: в Совфеде оценили высылку дипломата РФ из Северной Македонии
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Полный абсурд»: в Совфеде оценили высылку дипломата РФ из Северной Македонии

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Северная Македония пожалеет о своем решении выслать российского дипломата. Об этом во вторник, 18 мая, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, подобное решение не улучшит отношения России и Северной Македонии.

— Это глупость большая, так идти на поводу у Чехии, хотя обвинения в адрес России так и не доказаны, это полный абсурд, —приводит слова Джабарова РИА Новости.

Он добавил, что зеркальный ответ Москвы обязательно последует.

Ранее Северная Македония объявила дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата. Никаких подробностей македонская сторона не привела. Российское посольство в Скопье подтвердило эту информацию.

Читайте также: Швеция предложила Чехии помощь после высылки дипломатов из Москвы

высылка дипломатаСовет ФедерацииРеспублика Северная Македония
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