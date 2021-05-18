«Полный абсурд»: в Совфеде оценили высылку дипломата РФ из Северной Македонии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Северная Македония пожалеет о своем решении выслать российского дипломата. Об этом во вторник, 18 мая, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, подобное решение не улучшит отношения России и Северной Македонии.

— Это глупость большая, так идти на поводу у Чехии, хотя обвинения в адрес России так и не доказаны, это полный абсурд, —приводит слова Джабарова РИА Новости.

Он добавил, что зеркальный ответ Москвы обязательно последует.

Ранее Северная Македония объявила дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата. Никаких подробностей македонская сторона не привела. Российское посольство в Скопье подтвердило эту информацию.

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