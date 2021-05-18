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Раскрыта главная опасность дамских сумочек
Фото: Pixabay

Раскрыта главная опасность дамских сумочек

Юлия Павлушова

Общество

Женские сумочки и находящиеся внутри них предметы — это идеальная среда для скопления болезнетворных организмов, представляющих опасность для владелицы аксессуара. Об этом в среду, 18 мая, сообщил Роспотребнадзор РФ в Instagram.

Сумки регулярно контактируют с немытыми руками и различными поверхностями, их редко чистят и моют. Так в них попадают множество микробов и возбудителей опасных заболеваний. В обычной сумочке встречаются кишечная палочка, золотистый стафилококк, энтерококк, стрептококк, грибки, яйца гельминтов и клещ демодекс.

Уточняется, что лучше всего микроорганизмы развиваются в кожаных сумках, обладающих губчатой текстурой. Рекомендуется регулярно обрабатывать поверхность сумки антисептиком и периодически очищать вещи, которые берутся с собой. Кроме того, лучше не ставить сумочку на пол или сиденье в общественном транспорте.

Ранее офтальмолог рассказала о вреде солнцезащитных очков.

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Роспотребнадзорсумкамикробы и бактерии
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