График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в мае-июне

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Москва-Бутырская Карта всех событий

Поезда Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по новому расписанию в выходные дни мая и июня 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

Расписание изменится из-за проведения ремонтно-путевых работ. Специалисты проведут ремонт на участке Москва — Бутырская — Марк, из-за чего поезда будут ходить по соседним путям.

— Технологические «окна» назначены с 12:00 22 мая до 18:00 23 мая, а также с 29 на 30 мая и с 5 на 6 июня с 21:00 до 7:00 в выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будни, — пояснили в пресс-службе.

Изменения также будут внесены в график движения поездов Московских центральных диаметров и аэроэкспрессов.

Для комфортного передвижения пассажиров на участке будут с увеличенной частотой курсировать экспресс-автобусы, которые будут ездить от станции метро «Ховрино» в аэропорт Шереметьево.

В ведомстве отметили, что ознакомиться с временными изменениями в расписании можно на вокзалах или на сайте ОАО «РЖД», пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что движение поездов от станции Москва — Бутырская ограничено по техническим причинам.

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