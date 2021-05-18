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Появились кадры с места задержания мужчины, убившего свою бывшую жену в Пензенской области
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Появились кадры с места задержания мужчины, убившего свою бывшую жену в Пензенской области

Илья Ашуров

Происшествия

В Пензенской области Росгвардия нейтрализовала подозреваемого в тройном убийстве. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина был обнаружен в ходе спецоперации в лесном массиве. При попытке задержания преступник открыл огонь в сторону силовиков и был ликвидирован.

Появились кадры с места задержания мужчины, убившего свою бывшую жену в Пензенской областиФото: Пресс-служба Росгвардии

После завершения перестрелки в лесу было найдено ружье и боеприпасы.

Появились кадры с места задержания мужчины, убившего свою бывшую жену в Пензенской областиФото: Пресс-служба Росгвардии

Ранее «ВМ» писала, что в Пензенской области полиция разыскивает мужчину, который убил трех человек. Инцидент произошел вечером 16 мая. В селе Липовка мужчина ворвался в дом бывшей жены и убил ее и еще одну женщину, используя огнестрельное оружие. После этого злоумышленник направился в село Огаревка, где совершил убийство брата бывшей супруги. Все жертвы преступника от полученных ран скончались на месте.

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убийствоПензенская областьРосгвардия
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