Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве

Юлия Павлушова

Звезды

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Наталья Варлей попала в больницу. 73-летнюю звезду госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Пятый канал.

Точный диагноз Натальи Варлей неизвестен. Однако уточняется, что ей предстоит пройти коронарографию. Также медики обследуют сосуды артистки.

Ранее Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным из-за знаменитой песни «про медведей».

Читайте также: Актриса Наталья Варлей рассказала об автобиографической книге «Канатоходка»

больницазвездагоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Все мнения
О проекте