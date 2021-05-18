Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Наталья Варлей попала в больницу. 73-летнюю звезду госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Пятый канал.

Точный диагноз Натальи Варлей неизвестен. Однако уточняется, что ей предстоит пройти коронарографию. Также медики обследуют сосуды артистки.

Ранее Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным из-за знаменитой песни «про медведей».

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