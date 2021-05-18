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Столичный суд освободил от наказания похитителей Авраама Руссо
Фото: Скриншот с видео на Youtube-канале Alexander Igudin

Столичный суд освободил от наказания похитителей Авраама Руссо

Илья Ашуров

Происшествия

Пресненский районный суд Москвы признал виновными Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова, которые обвинялись в похищении певца Авраама Руссо. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что Гусаков и Эльяров признаны виновными по обвинению, предусмотренному уголовной статьей «Похищение человека» — их приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно. Однако подсудимые были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Видео: пресс-служба Пресненского суда Москвы

Ранее, в феврале 2020 года дело о похищении Араама Руссо было возвращено в суд для рассмотрения.

Напомним, в конце января 2004 года племянник бизнесмена Тельмана Исмаилова Заур Марданов, телохранитель Владимир Гусаков и предприниматель Эльяр Дамиров похитили эстрадного певца Авраама Руссо. Его заманили и избили в московском ресторане «Прага», после чего потребовали отменить концерты и перестать сотрудничать с продюсером Иосифом Пригожиным. Затем Исмаилов предложил артисту работать вместе на его условиях. После чего подозреваемые насильно посадили Руссо в машину и увезли его в дом Исмаилова в Подмосковье, где сутки держали, пока он не согласился выполнить требования бизнесмена.

Прокурор просил дать Марданову и Дамирову 11 лет, а Гусакову — 10 лет колонии строгого режима. Исмаилов был ранее заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства.

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