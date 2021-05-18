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Госдума одобрила законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума одобрила законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников

Кирилл Николаев

Закон

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма больше дохода госслужащего за три года. Данное решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента во вторник, 18 мая.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности». Также законопроект предусматривает порядок проверки достоверности представленных чиновником сведений о законности получения денег на счета в банках.

Документ был разработан в рамках исполнения одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, сообщает ТАСС.

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