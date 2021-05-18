Садальский рассказал о том, что 80-летняя Максакова собралась выйти за него замуж

Фото: Александр Казаков, Вечерняя Москва

Актер Станислав Садальский заявил, что 80-летняя народная артистка РСФСР Людмила Максакова решила выйти за него замуж. О планируемой свадьбе Садальский рассказал дочери артистки — Марии Максаковой.

— Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение, — поделился актер.

Мария Максакова была очень удивлена такому событию. Она заявила, что хотела бы присмотреться к отношениям актера с мамой. Пока что она не готова дать точный ответ. Дочь актрисы подчеркнула, что Садальский почти ничего не знает о своей невесте, в то время как Петер Андреас Игенбергс, папа Марии Максаковой, «знал о жизни мамы во всех подробностях», пишет «Собеседник».

Напомним, Людмила Максакова была в браке дважды. Ее первым мужем был художник Феликс-Лев Збарский, вторым — Петер Андреас Игенбергс.

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