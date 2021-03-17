Певица Максакова оправдалась за слова о «жабах, крысах и кротах»

Фото: Официальная страница Марии Максаковой в Facebook @maria.maksakova

Оперная певица Мария Максакова оправдалась за свои слова в адрес россиян, прозвучавшие в одном из ее интервью.

Артистка в 2016 году уехала на Украину вместе со своим мужем, бывшим депутатом Государственной думы Денисом Вороненковым, которого убили в Киеве в 2017 году. После произошедшего певица сказала, что не вернется в Россию.

— Я как Дюймовочка. Вот она пожила с жабами, крысами, кротами. А потом прилетела к эльфам, — заявила тогда Максакова.

После своего недавнего возвращения на родину певица уточнила, что не имела в виду весь народ России, а только конкретных людей.

— Это не просто люди, которые живут в России, это конкретные люди, которые пытаются меня растоптать, — цитирует оперную певицу 5-tv.ru.

Она объяснила, что в России, как и везде, есть люди, способные «растоптать» вдову с ребенком.

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