Оперная певица Мария Максакова лишилась элитной квартиры в столице

Мария Максакова/ Фото: YouTube/НТВ

Оперная певица Мария Максакова лишилась квартиры в столице, которую ей подарил отец. Элитное жилье у нее изъяли в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

По словам самой Максаковой, ее отец видел, как она впадала в «крайнюю зависимость» из-за бывшего гражданского супруга Владимира Тюрина. Поэтому родственник подарил ей квартиру в «Москва-Сити», которая стоит 200 миллионов рублей, чтобы дочь имела свой «уголок».

Новый муж оперной дивы юрист Далхат Халаев в 2018 году мошенническим путем продал жилье Максаковой преступной группе — братьям Зурабу и Махмуду Мальсаговым. После долгих разбирательств суд встал на сторону звезды, однако при этом пострадала сама Мария.

По ее словам, у обвиняемых имеется много имущества — кинотеатры, рестораны, коммерческие площади, однако взыскать решили именно с нее, сообщает Telegram-канал Mash.

— Следователь Мурадов вместо того, чтобы арестовать их имущество, решил арестовать мое, грубо игнорируя решение судов и УПК. Теперь меня не пускают туда, — говорит Максаковой.

Оперная певица хочет привлечь внимание к сложившейся ситуации и добиться справедливости.

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