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Нарышкин оценил политику Великобритании в отношении России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нарышкин оценил политику Великобритании в отношении России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Великобритания идет на открытую конфронтацию с Российской Федерацией вместо развития диалога. Об этом во вторник, 18 мая, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия очень опечалена подобной политикой Великобритании.

— Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики, — цитирует Нарышкина BBC.

Он выразил мнение, что для налаживания диалога двух стран необходимо уйти от взаимных бездоказательных обвинений. Сотрудничество Москвы и Лондона важно для укрепления стабильности и международной безопасности.

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Сергей НарышкинВеликобританияРоссия
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