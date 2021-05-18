Нарышкин оценил политику Великобритании в отношении России
Великобритания идет на открытую конфронтацию с Российской Федерацией вместо развития диалога. Об этом во вторник, 18 мая, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, Россия очень опечалена подобной политикой Великобритании.
— Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики, — цитирует Нарышкина BBC.
Он выразил мнение, что для налаживания диалога двух стран необходимо уйти от взаимных бездоказательных обвинений. Сотрудничество Москвы и Лондона важно для укрепления стабильности и международной безопасности.
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