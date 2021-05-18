Евгений Попов: Людям нужно объяснить цели и суть реформы обращения с отходами

Фото: Мария Попова

Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1» заявил, что россиянам необходимо пояснять цели и суть реформы обращения с отходами. Он поделился своим видением проблемы утилизации вторсырья в столице при обсуждении проекта «Серебряный эковолонтер» на диалоговой площадке Общественного народного фронта. Проект направлен на вовлечение и подготовку активных людей старшего поколения для работы по разъяснению важности раздельного сбора отходов.

Журналист Евгений Попов обратил внимание, что в России пока только идет формирование экологической культуры. Он подчеркнул важность миссии жителей, которые ведут разъяснительную работу о необходимости раздельного сбора отходов. Попов рассказал о своем участии в экологических акциях, благодаря которым он сам узнал, зачем нужна сортировка и как правильно ее организовать.

— До участия в акциях я, например, не знал, что существует семь видов пластика, два из которых у нас в стране не перерабатываются. Уверен, что и большинство москвичей об этом не знают, — сказал Попов.

Телеведущий отметил, что степень загрязнения атмосферы в крупных городах страны, в частности, в Москве, демонстрирует тревожную тенденцию.

— От того, что мы едим и пьем, каким воздухом мы дышим, зависит качество жизни и здоровье каждого. Но, к сожалению, как показывает мой личный опыт общения с жителями, люди часто не задумываются об этом. Большинство по инерции продолжает жить устаревшими стереотипами, — подчеркнул журналист.

Евгений Попов предложил обратить внимание на опыт утилизации вторсырья в других странах, а также увеличить в 10 раз штрафные санкции для предприятий — нарушителей экологических норм.

— В 2019 году в России стартовала «мусорная реформа», направленная на формирование новых подходов к обращению с твердыми коммунальными отходами, уничтожение свалок, развитие переработки вторсырья. Успешность реформы во многом будет зависеть от участия в ней жителей, ведь каждый житель России в среднем выбрасывает 400–500 кг отходов в год, большая часть которых — вторсырье, годное к переработке. Уже сегодня москвичи стали разделять отходы, но возникает много вопросов. Поэтому появился проект «Серебряный эковолонтер», чтобы проводить разъяснительную работу, особенно среди людей старшего поколения, которые не могут найти информацию в интернете, — отметила Татьяна Новикова, руководитель проекта.

В ходе мероприятия также состоялось обсуждение проблем, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов. Несколько участников сразу же заявили о желании пройти обучение и стать «серебряными» эковолонтерами.

Читайте также: Евгений Попов: Будет ускорен въезд в дома по реновации в Филевском парке