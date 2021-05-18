«Была в полном неадеквате»: Божена Рынска пожалела об интервью Ксении Собчак

Фото: Cкриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=fNBu5cN-9_c)

Российская журналистка и светская львица Божена Рынска пожалела, что дала интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Его не стало зимой 2019 года.

Тогда Божена Рынска впала в глубокую депрессию. Ксения Собчак ее поддерживала, организовала поминки супруга подруги. О подробностях трагедии звезда рассказала в шоу «Осторожно, Собчак!». Она не смогла сдержать эмоций и поделилась деталями скандала с наследством.

— Сейчас бы я этого интервью не давала. Жалею ли я? Да, жалею. Я была в полном неадеквате. Мне нельзя было тогда соглашаться, — цитирует Божену Рынску StarHit.

Ранее Божена Рынска раскрыла причину конфликта с Белоцерковской.

Читайте также: «Вход закрыт»: Божена Рынска объяснила, чего не может простить тусовка Москвы