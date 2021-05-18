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Лоза защитил Меладзе, которого обвинили в домогательствах к певицам
Фото: instagram.com/meladzemusic/

Лоза защитил Меладзе, которого обвинили в домогательствах к певицам

Анастасия Прохорова

Звезды

Музыкант Юрий Лоза встал на защиту продюсера Константина Меладзе, которого обвинили в домогательствах к известным исполнительницам. Свое возмущение Лоза высказал в СМИ.

— У них что там, у всех зачесалось одно место, к которому прикоснулся Меладзе, спустя столько лет? И что он там делал с ними такое страшное? Кто из них пострадал физически? <…> Я бы на месте Меладзе даже не обращал внимания на эти обвинения, — заявил музыкант.

По словам Лозы, девушки пришли к продюсеру и якобы были готовы на все, чтобы работать с Меладзе.

— Я видел этот отбор. Одна девушка даже отказалась выйти замуж, чтобы попасть в группу, — отметил он.

Также он напомнил похожую ситуацию с испанским оперным певцом Плассидо Доминго, которого в 2019 году обвинили в домогательствах к девушкам. Однако он признал вину и принес извинения, пишет Пятый канал.

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Константин Меладзеобвинения в домогательствахЮрий Лоза
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